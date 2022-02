Ucraina: portavoce ministero Esteri Sensin, Putin non ci sottovaluti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso la Russia non ha abbastanza soldati per attaccarci. E noi siamo pronti a difenderci. Non siamo più quelli del 2014". Non ha dubbi Oleg Sensin, portavoce del ministero degli Esteri ucraino, in una intervista a "Il Messaggero". Poi spiega perché la Russia vuole attaccare l'Ucraina: "La Russia ha già attaccato l'Ucraina. Otto anni fa, alla fine di febbraio 2014, Putin ha ordinato alle truppe russe di entrare in Crimea e poi ha lanciato una guerra nella regione orientale ucraina del Donbass. Quindi da tempo siamo sotto attacco, per noi non è una novità. E per attaccarci, servono numeri di gran lunga superiori. II rapporto è almeno di tre a uno e in questo momento la Russia non ha abbastanza uomini". "Il nostro esercito - aggiunge - non è più quello del 2014, è migliorato, ha ricevuto addestramento e armi. E ha un valore aggiunto rispetto a quello russo: ha un motivo per combattere. La difesa del proprio territorio". Tutto verte sulla futura appartenenza o meno dell'Ucraina nella Nato: "I funzionari russi si dilungano a parlare di una mitica minaccia della Nato alla Russia e giustificano il loro espansionismo con richieste illegittime per non permettere all'Ucraina di diventare un membro della Nato. Voglio ricordare a tutti che quando la Russia ha invaso la Crimea e lanciato la sua guerra nel Donbass nel 2014, l'Ucraina era un paese neutrale. Nel 2010, l'Ucraina ha approvato una legge che dichiarava in modo molto chiaro che era un paese non allineato e che non aveva intenzione di aderire a nessuna alleanza militare". (segue) (Res)