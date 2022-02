Ucraina: portavoce ministero Esteri Sensin, Putin non ci sottovaluti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'era nessuna discussione pubblica a livello nazionale - ricorda il portavoce - sull'adesione all'Alleanza Atlantica a quel tempo; e le proteste di Euromaidan non erano incentrate sull'alleanza militare ma sull'integrazione economica e politica con l'Ue". È possibile uscire da questo pericoloso stallo: "Sono fiducioso che la guerra della Russia contro l'Ucraina e l'Europa finirà quando due questioni fondamentali saranno risolte. La prima è che l'Occidente dovrebbe passare da strategie reattive a strategie proattive nel trattare con la Russia. La Russia è un paese che ha invaso la Georgia e occupa parte del suo territorio, un paese che ha invaso l'Ucraina e occupato la Crimea e il Donbass, uccidendo più di quattordicimila persone, continua gli attacchi informatici contro altri paesi, le campagne di disinformazione, le uccisioni extragiudiziali nei paesi della Nato e dell'Ue". "Quindi in realtà - continua - è l'Occidente che dovrebbe fare queste domande alla Russia. Quando Mosca spiegherà a tutti noi come la sicurezza euro-atlantica sarà garantita e assicurata dall'espansionismo russo? Insisto nel dire che la Russia non può garantire la sua sicurezza a spese della sicurezza dell'Ucraina e di altri paesi. L'Ucraina e i suoi partner stanno lavorando a stretto contatto per la de- escalation di questa situazione. Apprezziamo molto la leadership di Germania e Francia che ha sbloccato le riunioni dei consiglieri dei leader dei quattro paesi del cosiddetto 'Formato Normandia'". (segue) (Res)