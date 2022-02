Ucraina: portavoce ministero Esteri Sensin, Putin non ci sottovaluti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce rileva infine che "il pacchetto completo di misure che l'Ucraina ha proposto lo scorso novembre in risposta al rafforzamento militare russo lungo il suo confine con l'Ucraina è diventato uno strumento efficace nel dissuadere la Federazione Russa da ulteriori aggressioni. Queste misure includono come prima cosa una diplomazia attiva: infatti durante le ultime settimane, Kiev è letteralmente diventata l'epicentro della diplomazia globale con più di venti delegazioni straniere di alto livello che hanno visitato l'Ucraina per esprimere la loro solidarietà in mezzo alle azioni aggressive della Russia". "Tutti i nostri partner - conclude Sensin - sono stati molto chiari con Mosca: La Russia pagherà un prezzo senza precedenti se decide di lanciare una nuova operazione militare sul territorio ucraino". (Res)