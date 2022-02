Business news: Colombia, Ocse, Paese sulla buona strada per la ripresa ma permangono sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno del governo alle famiglie, alle imprese e ai posti di lavoro ha aiutato la Colombia a superare bene la pandemia di Covid-19 e a mettere la sua economia sulla buona strada per la ripresa, ma le sfide per rendere sostenibile la crescita permangono. E’ quanto si legge in uno studio diffuso in occasione del Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). ”L'economia colombiana si è ripresa notevolmente e ora dovrebbe essere una delle economie in più rapida crescita in America Latina", ha affermato il segretario generale dell'Ocse Mathias Cormann, presentando lo studio a Parigi insieme al presidente colombiano Ivan Duque. "Le risposte politiche solide e mirate messe in campo dalle autorità colombiane nell'affrontare la pandemia hanno aperto la strada a ulteriori riforme strutturali per rendere sostenibile la crescita e garantire che nessun colombiano venga lasciato indietro”. (Res)