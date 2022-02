Ucraina: il Giappone ritira la maggior parte del suo personale diplomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata del Giappone a Kiev ha annunciato ieri, 13 febbraio, che la maggior parte del suo personale diplomatico lascerà l'Ucraina in risposta alle crescenti tensioni per una possibile invasione militare del Paese da parte della Russia. Nel fine settimana il governo giapponese ha raccomandato ai cittadini giapponesi in Ucraina di lasciare il Paese il prima possibile, ed ha informato l'ambasciata a Kiev che le sue funzioni verranno ulteriormente limitate a partire da oggi, 14 febbraio. Presso l'ambasciata a Kiev rimarranno meno di dieci funzionari giapponesi, incluso l'ambasciatore Kununori Matsuda. Il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi ha dichiarato lo scorso fine settimana che ai cittadini giapponesi in Ucraina è stato chiesto di evacuare il Paese "immediatamente e nel modo più sicuro". (segue) (Git)