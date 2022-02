Usa: l'annuale Super Bowl dominato da polemiche e tensioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Super Bowl, la finale di campionato della National Football League (Nfl) che rappresenta l'evento sportivo annuale più atteso negli Stati Uniti, si è tenuto ieri 13 febbraio al SoFi Stadium di Inglewood, in California, ed è stato dominato da una serie di polemiche e tensioni di carattere politico. Lo riporta la stampa Usa, che apre riportando le discussioni innescate dal cantante Eminem, inginocchiatosi durante lo show di metà partita in segno di protesta contro il razzismo: un gesto ormai identificato nel Paese con l'attivismo del movimento "Black Lives Matter" (Blm) protagonista delle proteste anche violente contro il razzismo verificatesi nelle maggiori città Usa a cavallo tra il 2019 e il 2020. Protagonista della polemica, pur se a distanza, anche il presidente Usa Joe Biden, che ha criticato l'Nfl per la scarsità di allenatori afroamericani in quella lega sportiva. Il football è oggetto di scrutinio politico anche per le accuse di molestie sessuali che hanno travolto la squadra di Washington, i Washington Commanders. (segue) (Nys)