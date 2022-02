Usa: l'annuale Super Bowl dominato da polemiche e tensioni politiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più in generale, l'Nfl è divenuta sempre più terreno di scontro tra gli schieramenti politici Usa, specie durante il mandato dell'ex presidente Usa Donald Trump, che ha imputato alle prese di posizione ideologiche della lega il calo di pubblico e di presenza agli stadi degli ultimi anni. Il Super Bowl è coinciso inoltre con le proteste degli autotrasportatori canadesi contro l'obbligo vaccinale e le restrizioni pandemiche, che secondo il governo federale Usa rischiano di attraversare il confine e scattare a breve anche in diverse città Usa. L'annuale evento sportivo ha costituito infine un'occasione per gli Usa di fare il punto della crisi pandemica a un anno dall'insediamento alla Casa Bianca del presidente Biden: la situazione nel Paese appare migliorata, anche se gli Stati Uniti hanno superato da poco una nuova ondata di infezioni causata dalla variante Omicron del coronavirus. (Nys)