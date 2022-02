Giappone: Fukushima, governo e Aiea discutono scarico acqua contaminata in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) hanno tenuto oggi il primo incontro consultivo in merito alle operazioni di scarico in mare dell'acqua accumulata presso la centrale nucleare di Fukushima dopo il disastro del 2011. Una task force dell'Aiea si tratterrà in Giappone sino a venerdì 18 febbraio e condurrà una serie di analisi dell'acqua, già sottoposta dal Giappone a processi di decontaminazionale. Le ispezioni, concordate lo scorso anno dall'agenzia e dal governo giapponese, puntano a rassicurare l'opinione pubblica e la comunità internazionale in merito alla sicurezza dell'operazione di smaltimento dell'acqua per l'ambiente e per la salute dei cittadini. All'incontro di oggi hanno preso parte funzionari del ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria giapponese, del ministero degli Esteri e dell'operatore della centrale nucleare di Fukushima, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (Tepco). Gustavo Caruso, direttore e coordinatore del dipartimento di sicurezza nucleare dell'Asia, ha dichiarato durante l'incontro che gli esperti dell'agenzia condurranno una revisione "obiettiva, credibile e basata su criteri scientifici, per aiutare a inviare un messaggio di trasparenza e sicurezza alle persone in Giappone e oltre". I risultati delle analisi condotte dall'Aiea verranno divulgati in un rapporto che verrà pubblicato entro la fine del 2022. (segue) (Git)