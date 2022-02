Giappone: Fukushima, governo e Aiea discutono scarico acqua contaminata in mare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha illustrato il 28 dicembre un piano per lo smaltimento dell'acqua decontaminata stoccata a Fukushima dall'incidente nucleare del 2011. Il piano, che prevede lo scarico in mare dell'acqua secondo modalità concordate con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), include anche disposizioni per il rimborso di industrie locali che potrebbero subire danni economici o d'immagine, a cominciare da quella della pesca. Il piano definisce inoltre una serie di ispezioni e valutazioni di sicurezza periodiche. L'operatore della centrale nucleare di Fukushima Tokyo Electric Power Co. (Tepco) ha presentato all'inizio di dicembre un pian operativo per lo scarico dell'acqua contaminata, che prevede tra le altre cose la realizzazione di una conduttura di scarico sottomarina. Il governo giapponese ha autorizzato lo scarico dell'acqua stoccata a Fukushima lo scorso aprile. Il piano prevede lo smaltimento di circa 1,2 milioni di tonnellate di acqua drenata dalla centrale nucleare danneggiata dall'incidente del 2011. L'acqua è stata sottoposta a processi di decontaminazione, ma presenta ancora livelli residui di trizio radioattivo. (segue) (Git)