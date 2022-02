Ucraina: funzionari Usa mettono in guardia da "assottigliamento" margini diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari del governo federale Usa hanno avvertito ieri, 13 febbraio, che i margini per una soluzione diplomatica alla crisi in atto in Ucraina si stanno assottigliando. Stati Uniti e Nato accusano la Russia di voler invadere il Paese limitrofo nei prossimi giorni: un'accusa che Mosca respinge, pur avendo accumulato ingenti forze militari in prossimità del confine ucraino. Il governo Usa ha divulgato nel fine settimana presunte informazioni d'intelligence secondo cui Mosca avrebbe programmato l'invasione dell'Ucraina per mercoledì 16 febbraio. Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha dichiarato ieri all'emittente televisiva "Fox News" che "la componente tempo" degli sforzi diplomatici tra Washington e Mosca "sembra assottigliarsi", nonostante la conversazione di un'ora intercorsa tra i capi di Stato dei due Paesi lo scorso fine settimana. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha dichiarato che le manovre militari effettuate da Mosca negli ultimi giorni hanno posto le truppe "in una posizione dalla quale potrebbero intraprendere una azione militare molto, molto rapidamente. (Nys)