Energia: Pettarin (CI), pochi 5-7 miliardi di euro

19 luglio 2021

- "L'ipotesi che gira in questi giorni, secondo la quale il governo sarebbe pronto a mettere sul tavolo 5-7 miliardi per combattere il caro energia, non mi convince. Le famiglie e le imprese Italiane meritano maggiore attenzione". Lo afferma Guido Pettarin, capogruppo di Coraggio Italia nella commissione Bilancio alla Camera. "Tutti i dati - aggiunge il parlamentare in una nota - come del resto certifica anche la Cgia di Mestre, ci dicono che non basterebbero certo a fermare la spaventosa crisi che sta colpendo le aziende italiane, a cominciare da quelle energivore". Per Pettarin, "parliamo di interi distretti, da quello del vetro passando a quello del cemento o a quello del metalmeccanico, tanto per citarne alcuni, che rischiano seriamente di non reggere l'urto finanziario di quella che sembra essere una tempesta perfetta per cittadini e imprese. L'unico modo per reagire ed evitare di compromettere la ripresa e i piani del Pnrr è effettuare al più presto uno scostamento di bilancio serio. Anche perché, i messaggi che ci arrivano dalla geopolitica internazionale, a partire dalla situazione Ucraina, sembrano attestare che il rincaro dei prezzi non sarà affatto passeggero". (Com)