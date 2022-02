© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria generale dell’Osce, Helga Maria Schmid, ha nel frattempo dichiarato che la missione di monitoraggio speciale in Ucraina continuerà a lavorare senza interruzioni. “Sono molto grata per il lavoro eccezionale della missione”, ha scritto in un messaggio su Twitter, aggiungendo che essa “continuerà a svolgere il suo mandato, senza interruzione”. (Rum)