Usa-Ucraina: Biden-Zelenski, pronti a "diplomazia e dissuasione" contro pressione Russia

- A fronte della pressione militare esercitata dalla Russia su Kiev, Stati Uniti e Ucraina continueranno ad esercitare "diplomazia e dissuasione". È quanto ribadito dai presidenti di Usa e Ucraina, Joe Biden e Volodymyr Zelensky, in un colloquio telefonico tenuto0 oggi e di cui dà conto la Casa Bianca. "Il presidente Biden ha riaffermato l'impegno degli Stati Uniti a proteggere la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina", si legge in una nota. L'inquilino della Casa Bianca ha quindi ribadito che rispetto "a qualsiasi iniziativa di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina", gli "Stati Uniti, di intesa con i suoi Alleati e partner, risponderanno in maniera rapida e decisiva". (Nys)