20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce in presenza il Consiglio comunale.Palazzo Marino Piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONERegione Lombardia e Università di Milano-Bicocca presentano NanoCosPha, una rete di sei laboratori integrati e tecnologici dedicati allo sviluppo di soluzioni innovative per il benessere e la cura della persona. Intervengono l'assessore regionale all'Istruzione, ricerca, innovazione, università e semplificazione Fabrizio Sala, la rettrice di Milano-Bicocca Giovanna Iannantuoni, il prorettore alla Ricerca di Milano-Bicocca Guido Cavaletti.Auditorium Testori, Palazzo Lombardia (ore 9:30 - 12)VARIEConferenza stampa di inizio anno dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese. Intervengono il presidente dell’Unione degli industriali della provincia di Varese, Roberto Grassi, e la responsabile Ufficio studi Univa, Paola Marginini.Università di Varese, piazza Monte Grappa ,5 (ore 10:30)Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021 – 2022 dell’Università Vita-Salute San Raffaele. Partecipano il magnifico rettore Enrico Gherlone, il presidente Paolo Rotelli, il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.Università Vita-Salute San Raffaele, Aula Caravella Santa Maria, Palazzo Dibit 1, via Olgettina 58 (ore 11)Il ministro del turismo Massimo Garavaglia incontra il Club alpino italiano.Sede centrale del Cai, via Petrella, 19 (ore 11)Cerimonia di inaugurazione di una delle tre pensiline che accompagnano il percorso del tram Uniamo per raccontare le storie di persone con malattia rara e avvicinare i cittadini alle sfide che vivono nella loro quotidianità. Partecipa l’assessore comunale al Welfare Lamberto Bertolè.Piazza Cavour (ore 12)L’assessore comunale al Welfare e Salute Lamberto Bertolè, l’assessore alla Famiglia di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli e il vicepresidente del Consiglio regionale, Carlo Borghetti partecipano all'iniziativa organizzata da Scuola Futuro Lavoro in occasione dell'intitolazione dell'aula magna al professor Lucio Moderato, direttore dei servizi per l'autismo di Fondazione Sacra Famiglia e promotore dell'istituto di eccellenza.Via Ondina Valla 2, angolo viale Cassala 48/1 (ore 13:30)Premio per la comunicazione e le relazioni pubbliche.Areapergolesi Events, via Pergolesi 8 (ore 18) (Rem)