Milano: evacuata area occupata ad Assago per rave party, tutti i partecipanti sono stati identificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata evacuata l’area occupata abusivamente nella mattinata ad Assago (Mi) per lo svolgimento di un rave party. Tutti i partecipanti sono stati identificati. I mezzi a bordo dei quali era stato caricato il materiale utilizzato per l’allestimento del palco e la diffusione sonora sono stati sottoposti a sequestro. Nei confronti di tutti gli identificati si procederà per il reato di invasione di terreni ed edifici. Le forze di polizia sono intervenute sul luogo immediatamente ed hanno avviato una capillare attività di controllo delle persone e dei veicoli presenti, impedendo l’arrivo di altri partecipanti e agevolando il deflusso dei presenti.(Com)