- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'iniziativa "14 anni del Prg '08 di Roma. Pnrr, strategie di sviluppo e di rigenerazione per un nuovo welfare urbano". Partecipano tra gli altri anche l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia e il deputato del Pd, Roberto Morassut. Sala della Protomoteca in Campidoglio (ore 16:30)REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa all'inaugurazione della nuova Pet e del reparto di Medicina Nucleare della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma. Partecipano Alessio D'amato, Assessore alla Sanità Regione Lazio, Carlo Tosti, presidente Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Paolo Sormani, amministratore delegato e direttore generale Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Bruno Beomonte Zobel, coordinatore Imaging Center, professore Ordinario di diagnostica per immagini e radioterapia e Lorenzo Sommella, direttore sanitario Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. L'evento si svolge in Via Àlvaro del Portillo 200 a Roma (ore 10:00) (segue) (Rer)