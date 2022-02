Business news: Brasile, Paese inserito nel programma che facilita visto per ingresso in Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha reso noto che il Paese è stato inserito nel programma che consente l'ingresso negli Stati Uniti con visto turistico in modo rapido e semplice, senza dover passare attraverso gli uffici immigrazione in aeroporto. Per poter accedere ai benefici del programma i cittadini brasiliani devono registrarsi sulla apposita piattaforma, pagare la quota di iscrizione, seguire il processo di registrazione e pre-valutazione e attendere l'approvazione da parte dall'autorità doganale degli Stati Uniti. Global Entry è un programma del governo degli Stati Uniti che consente il controllo rapido dei passaporti all'arrivo negli Stati Uniti ed è amministrato dall'Agenzia delle dogane (Customs and Border Protection Authority; Cbp). Secondo il governo "la procedura semplificata per i viaggiatori brasiliani negli Usa stimolerà i contatti commerciali, l'interazione cooperativa e il turismo, rafforzando le relazioni tra i due Paesi". (Res)