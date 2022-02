© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Cile ha chiuso gennaio 2022 al 7,7 per cento su anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica. Su mese i prezzi sono cresciuti dello 1,2 per cento. Trasporti, alimenti e bevande sono i settori che hanno registrato i maggiori aumenti. (Res)