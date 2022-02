Business news: Colombia, Ecopetrol investirà fino a 6 miliardi di dollari l’anno fino al 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera colombiana Ecopetrol investirà da 5,2 a 6 miliardi di dollari l’anno di qui al 2040, nel quadro della strategia di lungo periodo "Energia che trasforma". Lo rende noto la società in un comunicato. Nel periodo compreso tra il 2022 e il 2024 si prevede un investimento compreso tra i 17 e i 20 miliardi di dollari. La strategia a lungo termine del Gruppo Ecopetrol, denominata “Energia che trasforma", risponde alle sfide attuali in materia ambientale, sociale e di governance, mantenendo il focus sulla generazione di valore sostenibile per tutti i suoi stakeholder, si legge nel comunicato. Il suo obiettivo, prosegue, è consolidare un'organizzazione agile e dinamica che si adatti in modo tempestivo ai cambiamenti del settore energetico. (Res)