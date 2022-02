Business news: Brasile, firmato contratto per lavori terzo reattore centrale nucleare di Angra dos Reis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statale brasiliana dell'energia nucleare Eletronuclear (controllata della compagnia statale dell'energia elettrica Eletrobras) ha annunciato la firma del contratto relativo ai lavori per il completamento del terzo reattore della centrale nucleare di Angra dos Reis, nello stato di Rio de Janeiro. Il contratto è stato firmato da Eletronuclear e il consorzio formato dalle società Ferreira Guedes, Matricial e ADtranz, che ha vinto la gara d'appalto indetta lo scorso anno. I principali interventi previsti nella nuova fase dei lavori sono il completamento della sovrastruttura in calcestruzzo dell'edificio del reattore, la realizzazione della sfera di contenimento in acciaio, l'istallazione della vasca del combustibile esausto, oltre a un ponte e una gru per la movimentazione all'interno del reattore. (Res)