Business news: El Salvador, Fitch taglia il rating da "B-" a "CCC"

- L'agenzia di rating Fitch ha tagliato la valutazione del debito del Salvador da "B-" a "CCC", grado che rimanda a una possibile insolvenza, se non "default", delle casse pubbliche del Paese. Al momento, segnala Fitch citato dai media locali, esistono "maggiori rischi finanziari legati a una maggiore dipendenza del debito nel corto periodo, il pagamento di un eurobond da 800 milioni con scadenza gennaio 2023, un deficit fiscale ancora alto, un accesso limitato per il finanziamento sul mercato locale e un accesso incerto per il finanziamento multilaterale sul mercato estero". Ai rischi finanziari si aggiungono anche quelli più prettamente politica, scrive Fitch rimandando alla concentrazione di potere nelle mani del presidente Nayib Bukele e l'indebolimento delle istituzioni. (Res)