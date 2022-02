© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attività che continuano a chiudere per via delle restrizioni e del caro bollette. Il governo pensa che sia sufficiente togliere l’obbligo delle mascherine all’aperto per assolvere tutte le sue colpe?". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rin)