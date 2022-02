Business news: Brasile, produzione veicoli calata 27,4 per cento su anno e 31,1 su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di veicoli (auto, veicoli commerciali, camion e autobus) in Brasile ha registrato un calo del 27,4 per cento a gennaio 2022 rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Su mese si è registrato un calo del 31,1 per cento. Lo riferisce l'Associazione nazionale costruttori veicoli automobilistici (Anfavea), sottolineando che si tratta del livello di produzione più basso degli ultimi 19 anni. Nel primo mese dell'anno è stato registrato un calo del 26,1 per cento delle vendite sul mercato interno. Positivi invece i dati sull'export. Grazie all'aumento della domanda da parte di Colombia, Messico e Uruguai nel primo mese dell'anno sono stati esportati 27.600 veicoli. Il dato è del 6,6 per cento superiore rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il fatturato dell'export è cresciuto del 23 per cento, a 554,9 milioni di dollari. (Res)