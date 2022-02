Business news: Colombia-Lussemburgo, firmato accordo per rimuovere doppia imposizione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia e Lussemburgo hanno firmato un accordo per rimuovere la doppia imposizione fiscale. La firma è venuta nel corso della visita del presidente Ivan Duque nel Paese, prima tappa di un tour europeo che ha fatto tappa anche a Bruxelles, Francia e L’Aia. L’intesa, ha annunciato Duque sul suo account Twitter, incentiva l’arrivo in Colombia di più fondi di investimento e capitali europei e include la condivisione delle informazioni fiscali per rafforzare la lotta all'evasione. (Res)