Business news: Colombia, Sacyr emette bond da 700 milioni di euro per costruire un'autostrada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Sacyr, azionista di controllo della società colombiana Vial Unión del Sur, ha emesso il suo secondo bond sociale in Colombia da 700 milioni di euro, il più grande in America Latina legato a una concessione del settore delle infrastrutture. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", il finanziamento a lungo termine è destinato all'autostrada Rumichaca-Pasto, lunga 83 chilometri al confine tra Colombia ed Ecuador. Goldman Sachs e JP Morgan hanno agito come coordinatori globali e principale sottoscrittore dell'emissione dei titoli azionari, mentre il banco Santander come sottoscrittore aggiunto. Questo finanziamento a lungo termine include strumenti di liquidità che manterranno i flussi di cassa del concessionario, in modo da garantire "il funzionamento e la manutenzione del progetto per vent'anni", secondo Sacyr. Il denaro proviene da entità colombiane Fdn, Bancolombia, Davivienda e Upi, e da entità internazionali JP Morgan Chase Bank, Sumitomo Mitsui, Société Générale, Mufg, Crédit Agricole e Siemens Financial Services. L'autostrada Rumichaca-Pasto, nel dipartimento di Narino, dovrebbe migliorare il passaggio tra la Colombia e l'Ecuador, sostenendo lo sviluppo socio-economico del sud ovest della Colombia. (Res)