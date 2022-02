Ucraina: ministro Esteri, chiesto incontro con Russia e Stati del Documento di Vienna entro 48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha chiesto un incontro con la Russia e gli Stati aderenti al Documento di Vienna entro 48 ore. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba. La richiesta è stata fatta dopo che Mosca non ha risposto alla richiesta di informazioni da parte dell’Ucraina in merito alle sue attività militari. Kiev aveva chiesto alla Russia di fornire dettagli sulle attività nei pressi dei suoi confini entro 48 ore, incluse informazioni sul numero dei militari impiegati e sul loro dispiegamento. “La Russia non ha risposto alla nostra richiesta in linea con il Documento di Vienna. Pertanto abbiamo intrapreso un nuovo passo”, ha detto il ministro. (Rum)