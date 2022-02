Edilizia: su superbonus sono scintille tra Lega e M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si consuma intorno al superbonus 110 per cento lo scontro all’interno della maggioranza. Tutto nasce dalle considerazioni del ministro dello Sviluppo economico, il leghista Giancarlo Giorgetti, che in una intervista al "Corriere della sera" sottolinea: "Con il superbonus stiamo mettendo un sacco di soldi sull'edilizia che, per carità, può aver avuto senso sostenere nella fase più dura della pandemia e di certo contribuisce chiaramente alla crescita. Ma ora droghiamo un settore in cui l'offerta di imprese e manodopera è limitata. Stiamo facendo salire i prezzi e contribuiamo all'inflazione". Immediate le reazioni da parte di quel Movimento cinque stelle che ha ideato lo strumento contestato da Giorgetti. "Triste, molto triste che per colpire il Movimento si attacchi il mondo dell'impresa, nonostante i dati dell'Agenzia delle entrate dicano chiaramente che il superbonus è la misura con meno frodi", attacca il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali, nonché esponente di spicco proprio del M5s, Stefano Patuanelli, che aggiunge: "Mi pare che la strategia sia ormai chiara, tutti contro il Movimento. Se è già iniziata la campagna elettorale, basta che ce lo dicano". (segue) (Rin)