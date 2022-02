Business news: Argentina, ingresso in Nuova via della seta fa decollare partnership strategica con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa con l'ingresso ufficiale nella Nuova via della seta, l'iniziativa cinese sulla connettività globale, la missione con cui il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha delineato gli orizzonti nazionali della politica estera. Nell'incontro con l'omologo russo Vladimir Putin, prima delle tre tappe del tour, Fernandez aveva parlato della volontà argentina di smarcarsi dalla "dipendenza economica" con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e il suo principale azionista, gli Stati Uniti. Parole che Fernandez avrebbe pronunciato nel colloquio privato con Putin e che sarebbero arrivate alla stampa per un "disguido" della comunicazione presidenziale. Errore o no, Buenos Aires ha precisato come non mai l'ambizione di volgere lo sguardo oltre i confini continentali, soprattutto in direzione di Pechino. Ospite dell'inaugurazione dei Giochi olimpici invernali, cerimonia disertata da diversi leader dell'Occidente, Fernandez ha siglato accordi che porteranno 23,7 miliardi di dollari di investimenti per infrastrutture. (Res)