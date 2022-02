Business news: Perù, annunciata nuova sospensione attività giacimento di rame Las Bambas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia a capitale cinese Mmg ha annunciato che il suo giacimento di rame Las Bambas, nel sud del Perù, sospenderà di nuovo le operazioni il 20 febbraio a causa di un nuovo blocco stradale avviato dalle comunità delle province di Chumbivilcas come forma di protesta. “A causa delle restrizioni al trasporto sia in entrata che in uscita, Las Bambas è stata costretta a ridurre progressivamente le operazioni minerarie. Se il blocco stradale dovesse continuare, la produzione dovrebbe cessare il 20 febbraio 2022 circa”, si legge in un comunicato diffuso dalla società. La società aveva ripreso le attività nel giacimento lo scorso 31 dicembre dopo l'avvio di un dialogo tra le comunità locali, che chiedono di essere considerate fornitori di beni e servizi della società e che questa tenga in considerazione l’impatto sociale e ambientale delle sue attività, e rappresentanti delle istituzioni. Gli accordi raggiunti a dicembre, prosegue il comunicato, sono però stati respinti dalle comunità, che hanno dato inizio a nuove proteste. Il giacimento produce circa il 2 per cento del rame prodotto a livello mondiale. (Res)