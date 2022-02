Business news: Brasile, inflazione gennaio cresce 10,38 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio, l'indice dei prezzi al consumo (Ipca) in Brasile è cresciuto del 10,38 per cento su anno, confermandosi ben oltre l'obiettivo fissato dalla Banca centrale (Bc), del 3,5 per cento con margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Ibge) segnalando che si tratta del maggiore aumento per mese di gennaio dal 2016. Su mese, i prezzi sono cresciuti dello 0,54 per cento, oltre il doppio dello 0,21 per cento registrato a gennaio 2021. Otto dei nove segmenti di prodotti oggetto di analisi da parte dell'Ibge hanno presentato un aumento dei prezzi rispetto al mese precedente. (Res)