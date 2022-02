Business news: Brasile, vendite al dettaglio aumentate 1,4 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari delle vendite al dettaglio in Brasile è cresciuto dell'1,4 per cento nel 2021. Lo riferisce l'Istituto nazionale statistica (Ibge). Delle otto categorie incluse nel settore delle vendite al dettaglio dall'Ibge, quattro hanno chiuso in crescita. Si tratta dei settori tessuti, abbigliamento e calzature (13,8 per cento), articoli per uso personale e domestico (12,7 per cento), articoli farmaceutici, medici, ortopedici, profumeria e cosmetici (9,8 per cento) e combustibili e lubrificanti (0,3 per cento). In calo invece i settori libri, giornali, riviste e cancelleria (-16,9 per cento),. mobili ed elettrodomestici (-7,0 per cento) ipermercati, supermercati, prodotti alimentari, bevande e tabacco (-2,6 per cento) e attrezzature e materiali per ufficio, informatica e la comunicazione (-2,0 per cento). Quanto vendite al dettaglio ampliate, che includono i settori materiale per costruzioni e quello che ingloba auto, moto e pezzi di ricambi, il volume d'affari è cresciuto del 4,5 per cento nel 2021. (Res)