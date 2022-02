Business news: Messico, inflazione in leggero calo, a gennaio cresce del 7,07 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio, l'inflazione in Messico è cresciuta del +7,07 per cento su anno, in leggero calo rispetto al 7,45 registrato a metà dicembre, ma ancora molto al di fuori del limite del 3 per cento fissato dalla Banca centrale. Nonostante il secondo mese di calo consecutivo, si tratta del maggiore aumento annuo per un mese di gennaio, dopo l'8,11 per cento registrato nel 2001. L'incremento rispetto al mese precedente è stato invece dello 0,59 per cento. A incidere maggiormente sull'indice generale, riferisce il bollettino ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi) sono le voci del paniere relative a elettricità, alimenti, spese per la casa e trasporto aereo. La pressione sui prezzi viene dal paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano una forte volatilità di prezzi: +4,66 per cento su anno, +0,45 per cento su dicembre. Il restante gruppo - prodotti alimentari ed energetici - è aumentato del 2,41 per cento su anno e dello 0,13 per cento su mese. (Res)