Business news: Messico-Usa, Kerry chiede che riforma settore energetico non violi trattato commerciale nordamericano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale Usa per il clima, John Kerry, ha chiesto al presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador di garantire che la riforma del settore dell’energia elettrica non violi il trattato commerciale dei Paesi dell'America del nord (Usmca). La riforma del settore energetico in discussione al parlamento messicano, che mira a consegnare alla statale Comision Federal de Electricidad (Cfe) il 54 per cento del mercato, è temuta dal governo di Washington, secondo cui il progetto potrebbe avere un impatto negativo sugli investimenti privati Usa, nonché sulla competitività del settore energetico nordamericano, e rallentare la transizione verso le energie pulite. “Abbiamo espresso preoccupazione per modifiche che vadano contro l’Usmca, è importante avere riforme che non siano un ostacolo a un mercato aperto e competitivo”, ha detto Kerry parlando alla stampa dopo il suo incontro con il capo dello stato messicano, nel quadro della sua visita nel Paese. (Res)