Frosinone: dal prossimo fine settimana controlli serrati in zone movida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sicurezza dei ragazzi e delle famiglie, in strada e nei luoghi pubblici - dichiarato il sindaco in una nota - è fondamentale soprattutto nel periodo in cui si sta ricominciando a uscire di casa, dopo i mesi più critici della pandemia, riattivando abitudini e tempistiche di socializzazione per molto tempo accantonate. Se ci sono malintenzionati che intendono guastare la ripresa della normalità o approfittare del prevedibile dinamismo che sta ricominciando nelle vie o nelle piazze, questi devono avere la certezza che le istituzioni, lo Stato e i Comuni, non sono disponibili a cedere neppure un metro di tranquilla convivenza civile, oltre che di legalità". (segue) (Com)