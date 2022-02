Grecia: Ue respinge messa in discussione della sovranità sulle isole del Mar Egeo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sovranità della Grecia sulle isole del Mar Egeo orientale non può essere messa in discussione. Lo ha detto il portavoce capo per gli Affari esterni dell’Unione europea, Peter Stano, in una dichiarazione seguita ai commenti del ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu. Questi ha chiesto la smilitarizzazione delle isole e ha messo in guardia la Grecia che, se non cambierà la sua posizione, inizierà un dibattito sulla loro sovranità. I commenti del capo della diplomazia di Ankara sono “controproducenti e contraddicono gli sforzi di deescalation nel Mediterraneo orientale”, ha affermato Stano. La sovranità di Atene su queste isole è “indiscutibile” e la Turchia “dovrebbe rispettarla”, trattenendosi da “dichiarazioni e azioni provocatorie” e “impegnandosi a relazioni di buon vicinato inequivocabili”. (Beb)