Nicaragua: Usa condanna morte ex generale sandinista Torres e chiede liberazione detenuti politici

- Il governo degli Stati Uniti ha condannato la morte dell'ex generale del Nicaragua Hugo Torres, arrestato a luglio 2021, e chiesto l'immediato rilascio di tutti i prigionieri politici. "La morte del prigioniero politico Hugo Torres, 73 anni, è avvenuta durante la sua ingiusta e abusiva carcerazione" voluta dal presidente Daniel Ortega e dalla vice, nonché moglie, Rosario Murillo, ha scritto il vicesegretario di Stato, Brian Nichols, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Continuare ad arrestare prigionieri in queste condizioni, specialmente i più anziani, è senza coscienza. Chiadiamo la loro immediata liberazione", ha concluso Nichols. Torres era vicepresidente della Unione democrazia rinnovatrice (Unamos), forza di opposizione già nota come Movimento di rinnovamento sandinista (Mrs), nata nel 1995 con il contributo di militanti in rottura con la direzione politica intrapresa da Ortega. Assieme ad altri 13 guerriglieri, Torres è stato protagonista a fine 1974 del clamoroso sequestro di alti funzionari della dittatura di Somoza, impegnati in un ricevimento in onore dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Managua, Turner Shelton. Per la loro liberazione, i sandinisti chiesero e ottennero una quota di denaro e il rilascio di diversi compagni arrestati, tra cui lo stesso Ortega. (Nys)