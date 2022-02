Francia: presidenziali, a Montpellier Melenchon raduna i sostenitori e attacca i miliardari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato della France Insoumise alle elezioni presidenziali, Jean-Luc Melenchon, ha radunato i suoi sostenitori a Montpellier, dove si è scagliato contro i “miliardari” che “hanno guadagnato 236 miliardi di euro in 19 mesi”. Lo ha reso noto l’emittente “BmfTv”. Melenchon ha esposto il suo piano per “fare la transizione” verso un governo “dei bisogni” che chieda un contributo alle misure sociali da parte delle grandi fortune. Il candidato presidenziale se l’è presa con quelli che chiama “gli approfittatori della crisi”, ovvero i miliardari francesi. “Sono 109 e non pensiate che aumenteranno al numero di 68 milioni”, ha dichiarato. Tra le promesse fatte, Melenchon ha parlato della creazione di un milione di posti di lavoro pubblici, di una tassazione al 100 per cento della parte di un'eredità oltre i 12 milioni di euro, di contributi studenteschi da 1.065 euro e dell’investimento di 200 miliardi nella “biforcazione ecologica”. (Frp)