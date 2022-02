Germania: presidente Albania, rielezione Steinmeier buona notizia per nostra integrazione in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rielezione del presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, è una buona notizia per il rafforzamento delle relazioni bilaterali con l’Albania e per il processo di integrazione europea di Tirana. Lo ha detto il presidente albanese, Ilir Meta. “Sentite congratulazioni al presidente Frank-Walter Steinmeier per la sua rielezione a capo di Stato in Germania”, ha scritto in un messaggio su Twitter. “Tempi complicati come quelli attuali necessitano di leader saggi come Steinmeier, cui siamo grati per il sostegno diretto e sincero, oltre che per il sostanziale contributo dato al fine di aprire i negoziati di adesione dell’Albania il prima possibile”, ha affermato Meta. (Alt)