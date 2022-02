Ucraina: Oddati (Pd), mobilitiamoci contro la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Giusto reagire ai venti di guerra chiedendo la pace, come ha suggerito Roberto Morassut: tutto il Partito democratico lanci una grande mobilitazione contro la guerra che rischia di esplodere tra Russia e Ucraina e chieda al governo nazionale e l'Europa una più forte e decisa iniziativa politica e diplomatica per scongiurare questa tragedia". Così in una nota Nicola Oddati, della direzione nazionale del Partito democratico e coordinatore delle agorà democratiche. (Com)