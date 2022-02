© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I no green pass vogliono la prova di forza bloccando Roma? Sono solo degli irresponsabili e vanno fermati. C'è un limite oltre il quale non si può andare, soprattutto per rispetto verso le vittime di Covid. È vergognoso poi che qualcuno pensi solo a creare caos quando il nostro Paese si trova ad affrontare problemi molto seri". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa.(Com)