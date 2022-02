© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Colombia a gennaio ha registrato una variazione mensile dell’1,67 per cento, che porta il dato annuale al 6,94 per cento. Lo rende noto il Dipartimento nazionale di statistica (Dane), secondo cui l’indice dei prezzi è stato spinto al rialzo soprattutto dal prezzo degli alimenti, con un contributo alla variazione di 0,67 punti percentuali e un aumento mensile del 3,97 per cento. (Res)