- La presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, ha fatto le sue congratulazioni a Frank-Walter Steinmeier per la sua rielezione a presidente federale tedesco. “Il suo impegno per il servizio pubblico e il suo focus sulla salvaguardia della pace e la tutela delle democrazie sono assolutamente necessari nell’Europa di oggi”, ha scritto Caputova in un messaggio su Twitter. (Vap)