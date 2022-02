Università: con risoluzione maggioranza si cambia test già nel 2022 per accesso a medicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La corretta informazione di Nova, la ricerca dei dati, il confronto con le fonti rappresentano le basi del diritto e dovere di informare" Maria Cristina Messa

Ministra dell'Università e della Ricerca

20 luglio 2021

- "Grazie all’impegno del Parlamento e all’intenso lavoro svolto in commissione di concerto con la ministra Messa, il meccanismo di selezione dei candidati ai corsi di laurea a numero chiuso, tra i quali quello per la facoltà di medicina, è destinato a cambiare già a partire dal 2022". E’ quanto affermato in una nota, da Manuel Tuzi (M5s), Daniele Belotti (Lega), Rosa Maria Di Giorgi (Pd), Valentina Aprea (FI), Simona Vietina (CI), Gabriele Toccafondi (Iv). "Come già annunciato dalla ministra, a partire dal 2023 il test di ingresso alla facoltà di medicina di settembre verrà eliminato e sostituito da un percorso che prenderà il via già al quarto anno delle scuole superiori, con corsi gratuiti e prove preventive basate sull’utilizzo dei Tolc test - continuano i parlamentari in una nota -. Una svolta concreta in chiave di accessibilità per i candidati al quale si aggiungeranno le novità previste dalla risoluzione che abbiamo presentato la scorsa settimana e che riguardano l’anno in corso. Tra gli obiettivi principali sempre nell’ottica di andare incontro alle reali esigenze dei candidati, aumentiamo i posti a medicina andando incontro alle carenze strutturali dei medici del nostro paese, garantendo un rapporto di uno ad uno tra accessi e numero di medici che verranno formati per garantire un numero sufficiente di specialisti e medici di base". (segue) (Com)