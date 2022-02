Frosinone: dal prossimo fine settimana controlli serrati in zone movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando della polizia locale di Frosinone, su indicazione del sindaco, Nicola Ottaviani, effettuerà, dal prossimo fine settimana, servizi mirati volti a un controllo più serrato della movida notturna, al centro storico e in altre zone della città. I servizi saranno predisposti dal comandante Donato Mauro, attraverso la stipula di una convenzione con operatori specializzati, con la qualifica di ausiliari, titolari di attività di unità cinofile appositamente addestrate, per la ricerca di stupefacenti o corpi metallici. (segue) (Com)