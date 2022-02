© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in programma, inoltre, alcuni accorgimenti per disciplinare gli afflussi all'interno delle zone della movida, da parte di avventori e di cittadini, anche nelle vie del passeggio, per evitare fenomeni di assembramento che possano creare pericolo per il contenimento dell'emergenza sanitaria, permettendo il transito pedonale nei luoghi pubblici in condizioni di sicurezza. (Com)