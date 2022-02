Ucraina: ministro Esteri spagnolo, disponibili a dialogo ma non sotto pressione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Russia ha dei dubbi o vuole sollevare delle questioni sulla Nato o l'Ue c'è la disponibilità a parlare e a costruire fiducia, ma non si può avere un dialogo sotto pressione militare. Lo ha affermato il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, in un'intervista al quotidiano "Europa Sur". Il ministro ha sottolineato che c'è una pressione di 120 mila truppe russe sul confine ucraino, la quale "non è compatibile con qualsivoglia necessità difensiva" di Mosca. Albares ha ribadito che per la Spagna quella diplomatica "deve essere la via da seguire" e Madrid vi sta concentrando "tutti i suoi sforzi". Il ministro ha aggiunto che il mondo non può permettersi di tornare al passato, a un tempo in cui la guerra, e non "il dialogo e la diplomazia", era un modo per "risolvere le differenze in Europa", un tempo di "sfere di influenza, muri e recinzioni". Il ministro degli Esteri ha, tuttavia, ricordato che la Spagna non esclude "la dissuasione attraverso massicce sanzioni economiche" se necessaria. (Spm)