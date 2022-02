Ucraina: ufficio presidenziale, Kiev prepara misure per consentire a voli di continuare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina sta preparando misure per consentire ai voli nello spazio aereo del Paese di proseguire. Lo ha dichiarato Kyrylo Tymoshenko, vicecapo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky. “Perché i voli da e verso l’Ucraina continuino, il ministero delle Infrastrutture ha preparato bozze per il governo che aiuteranno le compagnie aeree a negoziare con le compagnie assicurative”, ha detto Tymoshenko. “Alle 20 (ora locale) ci sarà una riunione dell’esecutivo e ci aspettiamo che vengano adottate”, ha continuato. Anche se si parla di relazioni economiche tra compagnie private, lo Stato sosterrà i vettori ucraini affinché le assicurazioni siano rassicurate sul fatto che possano volare in Ucraina e non ci sono problemi”, ha scritto Tymoshenko in un messaggio su Facebook. (Rum)