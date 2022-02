Edilizia: M5s, Lega chiarisca, vuole affossare superbonus come Giorgetti?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo dalla sua intervista al 'Corriere' che il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, è contrario al superbonus 110 per cento, misura che ha prodotto un terzo dell'aumento del Pil nel 2021, fulcro del Piano nazionale di ripresa e resilienza con l'assenso di tutti i governi di questa legislatura. È dunque lecito chiedersi se anche Matteo Salvini e la Lega abbiano cambiato idea rispetto alla nostra misura, uno strumento di politica industriale riconosciuto come virtuoso anche in Europa, al punto che si lavora per estenderlo a livello comunitario. Salvini si rimangia i voti a favore del superbonus espressi dal suo partito in Parlamento? Condivide la posizione del ministro Giorgetti e anche lui e il suo partito vogliono affossare l’agevolazione che ha fatto ripartire l’edilizia e il Paese?". Lo affermano i deputati del Movimento cinque stelle Patrizia Terzoni, Luca Sut e Riccardo Fraccaro. "Comprendiamo la difficoltà di un ministro che non riesce a mettere in campo una politica industriale efficace - riprendono i parlamentari in una nota -, ma è quantomeno singolare che Giorgetti attribuisca al superbonus anche la responsabilità dei suoi insuccessi su altri fronti. Il ministro e il suo partito vogliono negare anche i benefici dell'agevolazione per il settore edilizio e l'indotto? A Giorgetti sono sfuggite le 30 mila nuove imprese in due anni, i 150 mila posti di lavoro, le ottime performance nel risparmio energetico e nel taglio delle emissioni, il 17,6 per cento di investimenti in edilizia nel 2021? Sarebbe davvero preoccupante se il ministro dello Sviluppo economico non conoscesse o non volesse tener conto di questi dati". (segue) (Com)