Rifiuti: Ama-Tgr Lazio, oggi raccolte 150 tonnellate di materiali nei municipi pari

- Questa mattina sono state raccolte circa 150 tonnellate di materiali nei centri di raccolta fissi e nelle 10 ecostazioni allestite nei municipi pari in occasione del secondo appuntamento del 2022 con la campagna "Il tuo quartiere non è una discarica", la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio, giunta quest'anno alla sua ventitreesima edizione. Lo comunica Ama in una nota. I materiali raccolti sono stati differenziati secondo la categoria merceologia (legno, ferro, plastica, altri metalli) e la tipologia (ingombranti, Raee - rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi). (segue) (Com)