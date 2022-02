Edilizia: Santillo (M5s), da Ance giusta riflessione su superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando il presidente dell'Ance Gabriele Buia apre una riflessione sulle frodi legate ai bonus edilizi ordinari chiarisce quanto, evidentemente, a chi non si occupa della materia, non è ancora chiaro. Il superbonus ha delle maglie molto più strette tant'è che le frodi sono una piccola percentuale, parliamo del 3 per cento sul totale". Lo afferma, in una nota, il senatore del Movimento cinque stelle, Agostino Santillo, che prosegue: "E' chiaro che bisogna intervenire a monte, dal controllo dei cantieri e anche dalla qualificazione delle imprese. Ma guai a mortificare una misura che rappresenta un volano per l'economia. Bisogna intervenire quindi sui bonus edilizi ordinari anche con dei controlli mirati all'origine. Occorre che siano dimostrati i cantieri all'avvio con interventi ad hoc, non certo affossare il funzionamento generale di un'agevolazione". (Com)